Zamknięte oddziały, personel i pacjenci w kwarantannie. Sprawdź, które szpitale musiały ograniczyć działalność

Nie mówią, że mogą mieć koronawirusa, albo sami o tym nie wiedzą. Gdy trafiają do zwykłego szpitala zaczynają się problemy. Sprawdziliśmy, gdzie przez koronawirusa wykrytego u pacjentów lub pracowników trzeba było zamknąć konkretne oddziały, a nawet całe szpitale.

Od kilkunastu dni w Polsce działa sieć 19 szpitali do zadań specjalnych – taką decyzję podjął minister zdrowia. Cel: walka z koronawirusem. W każdym województwie wyznaczono, co najmniej jedną taką placówkę, w której wszystkie oddziały mają służyć chorym na Covid-19.

Ale zakażeni pacjenci trafiają też do innych szpitali. Dzieje się tak m.in., gdy ktoś nie podejrzewa, że może być nosicielem wirusa, albo gdy celowo to zataja przed medykami. I ma to swoje określone konsekwencje. Kwarantanna wszystkich osób, które mogły mieć styczność z zakażonym. W przypadku szpitala oznacza to tymczasowe zamknięcie wybranych oddziałów, a nawet całej placówki.

Województwo pomorskie

Szpital im. Kopernika w Gdańsku

W ubiegłym tygodniu do placówki trafił 78-letni pacjent z silnym krwotokiem z nosa i zaburzeniami krzepliwości krwi, W trakcie badań okazało się, że jest on również zakażony korna wirusem.

Kwarantanną objętych jest 51 pracowników szpitala. Systematycznie otrzymują wyniki i czekają na decyzję sanepidu o odwołaniu kwarantanny.

Część personelu szpitala, która została poddana badaniom na obecność koronawirusa otrzymała już wyniki. Do pracy będą mogli powrócić po zdjęciu kwarantanny.

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Lekarka pediatra ma podejrzenie zakażenia koronawirusa. Obecnie przebywa na kwarantannie i czeka na wynik testu. Na kwarantannę skierowano też 41 pracowników placówki, którzy mogli mieć z nią kontakt.

- Wśród osób kontaktujących się z chorą (pracowników oraz pacjentów) wykonano testy na obecność wirusa SARS-Cov-2. Na chwilę obecną potwierdzono zachorowanie na COVID-19 jednej pielęgniarki i jednej lekarki, osób z bezpośredniego kontaktu – poinformowała Katarzyna Brożek, rzecznik szpitala Copernicus.

W szpitalu zawieszono działalność oddziału pediatrii oraz SOR dla dzieci. Na razie chorzy są kierowani do Szpitala im. M. Kopernika.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Pododdział dziecięcy szpitala został poddany izolacji po tym, jak jeden z pracowników miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Izolowanych jest ośmioro małoletnich pacjentów. Każdy z nich leży w osobnej sali. Dodatkowo w izolacji domowej przebywa część personelu medycznego, w tym pracownik, który miał bezpośredni kontakt z chorą na COVID-19 pielęgniarką szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

We wtorek pracownik oddziału psychiatrii dziecięcej, który miał styczność zakażoną koronawirusem kobietą, zostanie poddany testom na obecność patogenu.

Do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymano przyjęcia do placówki.

Województwo dolnośląskie

Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu

Jeden z lekarzy wrócił z urlopu w Indiach. Ma zdiagnozowanego koronawirusa. Oprócz chirurga na kwarantannie przebywają jeszcze 32 osoby. Wśród nich jest pięciu lekarzy i 15 pacjentów chirurgii. W związku z kwarantanną oddział chirurgii przekształcono w oddział obserwacyjny. Reszta szpitala działania normalnie.

Szpital Powiatowy w Oleśnicy

26-letnia położna ma podejrzenie zakażenie koronawirusem. Przeszła już badanie, czeka na wynik. W związku z tym dyrekcja zawiesiła oddział położniczo-ginekologiczny. Kwarantanną objętych jest 60 osób w tym 20 pacjentek.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

U jednej z pielęgniarek pracujących w szpitalu testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Stan kobiety jest określany jako dobry. Trafiła do Wojewewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.

W tej sytuacji konieczne było zamknięcie oddziału onkologicznego. Część osób została objętych kwarantanną na oddziale, a część, która mogła zostać wypisana do domu odbywa ją w miejscu zamieszkania. Aktualnie na oddziale hospitalizowanych jest kilka osób. Kwarantannie poddano też kilkadziesiąt osób z personelu medycznego.

Służby sanitarne muszą również dotrzeć do osób, które na oddziale pojawiały się na przykład po to, by przejść chemioterapię.

Województwo śląskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Do szpitala trafił pacjent z koronawirusem. Z mężczyzną kontakt miało 25 osób, w tym personel medyczny. Wszystkie te osoby poddano rutynowej kwarantannie domowej.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni

Do szpitala przyjęto pacjentkę, u której lekarz rozpoznali objawy, sugerujące zakażenie koronawirusem. Wynik testu był pozytywny. Pacjentkę przetransportowano do szpitala zakaźnego w Tychach.

Pomieszczenia, w których przebywała chora zdezynfekowano. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii pracują normalnie. Izba przyjęć będzie uruchomiona w we wtorek, po zakończeniu procedur dezynfekcji i dekontaminacji.

Dyrekcja czeka na decyzję sanepidu w sprawie zastosowania kwarantanny dla 3 osób z izby przyjęć.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

W połowie marca do szpitala przyjęto 64-latka, u którego wykryto koronawirusa. Pacjenta przekazano na oddział chorób zakaźnych w Chorzowie. Trzy osoby z personelu medycznego Zespołu Szpitali Miejskich skierowano na rutynową kwarantannę domową. W placówce wstrzymano planowe przyjęcia na oddziały zabiegowe i zachowawcze.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr3 w Rybniku

Do szpitala trafił pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusa. Od mężczyzny pobrano próbki do badań. Wyniki powinny być znane jeszcze we wtorek.

Do czasu wyjaśnienia tej sytuacji szpitalny oddział ratunkowy jest zamknięty.

Jeśli okaże się, że pacjent rzeczywiście jest nosicielem koronawirusa, to kwarantanną może być objęta nawet cała nocna zmiana szpital, czyli ponad 20 osób.

Województwo łódzkie

Szpital w Opocznie

Zakażone koronawirusem są dwie pielęgniarski, które pracowały na blokach operacyjnych. Jedna z nich w ostatnim czasie nie miała dyżuru. Druga, już po zakażeniu, miała dyżur, podczas którego odbyła się jedna operacja. Obie pielęgniarski są w stanie dobrym.

Do odwołania w szpitalu zawieszono udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

U lekarki, która pracuje w szpitalu wykryto koronawirusa. Prewencyjnie kwarantanną objęto 46 osób. Wyniki ich testów są negatywne.

Szpital funkcjonuje normalnie.

Województwo wielkopolskie

Szpital w Wolicy

Do poniedziałku placówka była zamknięta. Taką decyzję podjęto tuż po tym jak okazało się, że jedna z pacjentek ma koronawirusa. 37-latkę przetransportowano do szpitala w Poznaniu, gdzie kobieta zmarła.

Pacjenci szpitala w Wolicy pozostali w placówce i zostali objęci kwarantanną. Od wszystkich pobrano wymazy do badań. Wyniki są ujemne, ale testy zostaną jeszcze powtórzone. Do tego czasu nadal na jednym z oddziałów przebywa ten sam personel, który został poddany kwarantannie.

Wyłączony z pracy pozostaje tylko jeden oddział.

Szpital w Wolicy zamknięty do odwołania (14.03.2020) 23.03| Zakażona koronawirusem 37-latka, którą przewieziono ze szpitala w Wolicy pod Kaliszem do Poznania, zmarła w niedzielę rano. Jak poinformował dyrektor szpitala w Wolicy, pacjentka i jej rodzina nie przekazała lekarzom, że kobieta miała kontakt z kuzynem, który był we Włoszech. - Narażone zostało życie i zdrowie pracowników i pacjentów naszego szpitala - powiedział.

Województwo mazowieckie

Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

U 88-letniego pacjenta z zakażeniem płuc potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyznę przetransportowano do szpitala MSWiA w Warszawie.

W placówce w Nowym Dworze Mazowieckiem zamknięto oddział ratunkowy i oddział chorób wewnętrznych. Personel, który miał bezpośredni kontakt z zakażonym, został odesłany na 14-dniową kwarantannę. Po siedmiu dniach przejdzie testy.

Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą

Ze względna liczne zakażenia wśród personelu i pacjentów w placówce jest bardzo trudna sytuacja. Pierwsza w Nowym Mieście zaraziła się wirusem SARS-Cov-2 45-letnia pielęgniarka ze szpitala. W środę okazało się także, że zarażony jest również lekarz z pogotowia ratunkowego w Grójcu. W kolejnych dniach liczba osób zarażonych wzrosła do kilkudziesięciu.

W niedzielę ewakuowano pacjentów ze szpitala w Nowym Mieście, w którym zaczęło brakować pracowników, bo wielu z nich zostało objętych kwarantanną. W weekend szpital przeszedł dezynfekcję. Na oddziały nie wrócili jeszcze jednak pacjenci, bo nie wiadomo, czy uda się zapewnić obsadę medyczną. Jak poinformował starosta grójecki, szpital, na razie rusza z nocną pomocą doraźną i z podstawową opieką zdrowotną. Brakuje kadry, żeby wznowić przyjęcia na oddziały szpitalne.

Ewakuacja chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą Cały czas trwa ewakuacja chorych w Nowym Mieście nad Pilicą (województwo mazowieckie). U pacjentów i personelu placówki potwierdzono zakażenie koronawirusem. - Od rana w sobotę spływają kolejne wyniki, które potwierdzają, że jest coraz więcej zarażonych osób - mówi starosta grójecki Krzysztof Ambroziak.

Szpital w Grójcu

W placówce potwierdzono wystąpienia wirusa SARS-Cov-2 u 11 pacjentów i 13 osób z personelu medycznego. Z analiz grójeckich służb wynika, że kontakt z nimi mogło mieć ok. 130 innych pracowników, co oznacza, że część będzie odsunięta od pracy. Wstrzymano oddziały na wszystkich oddziałach szpitalnych.

Obecnie w szpitalu przebywa 59 pacjentów, w tym pięciu z koronawirusem, którzy są odizolowani od reszty chorych na oddziale wewnętrznym. - Na noc i dzień mamy obsadę medyczną, ale zwróciliśmy się o pomoc do wojewody, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Do Grójca zostało oddelegowanych trzech lekarzy, którzy zastąpią naszych, jeśli będzie taka potrzeba - powiedział starosta grójecki.

Szpital w Grójcu zamknięty dla nowych pacjentów TVN24

Województwo małopolskie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Badania wykazały, że czterech pracowników szpitala oraz jeden z pacjentów są zakażeni koronawirusem. W związku z tym na czterech oddziałach wprowadzono kwarantannę. Chodzi o oddziały: reumatologii i immunologii, gastrologii i hepatologii oraz nefrologii i dializoterapii i angiologii. Przebywający na oddziałach pacjenci oraz personel medyczny i niemedyczny zostali objęci obowiązkową kwarantanną. Wszyscy będą poddani testom.

Jak informuje rzecznik placówki, mimo obostrzeń w szpitalu nadal będzie działać stacja dializ.

Do odwołania wstrzymano przyjmowanie pacjentów na wszystkie oddziały. Wyjątkiem są przyjęcia ratujące życie oraz pacjenci poddawani chemioterapii.

