Budowa szpitala "idzie zgodnie z planem". Chętnych do pracy jest już ponad 900 osób

Trwa budowa szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Już wiadomo, że do pracy w tej "placówce" zgłosiło się 908 osób, w tym 45 lekarzy. Pozostałe osoby, które się zgłosiły to m.in. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki czy pracownicy administracyjni. Chęć pracy w placówce zadeklarowało też 166 studentów medycyny. - Wojewoda wielkopolski rozmawia również o możliwości współpracy kadrowej między szpitalami klinicznymi a szpitalem tymczasowym – poinformował Mateusz Domagała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"Zgodnie z planem"

Władze miasta na bieżąco informują o tym jak postępują prace w pawilonie MTP. W czasie czwartkowej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał, że budowa szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich "idzie zgodnie z planem". Nowa placówka według założeń ma zacząć działać do końca listopada. Szpital ma przyjąć ok. 600 pacjentów. - Jutro będzie gotowa izba przyjęć – przekazał Jaśkowiak. - Na dzisiaj najtrudniejszym elementem do rozwiązania jest kwestia kadry. To jest zadanie, które spoczywa na barkach wojewody i rektora Uniwersytetu Medycznego. Mam nadzieję, że uda się zgromadzić odpowiedni personel i zgodnie z planem już w ciągu kilku dni nastąpi coś na kształt takiego treningu, by ten szpital mógł rozpocząć swoją aktywność już pod koniec miesiąca – powiedział prezydent Poznania.