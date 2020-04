Koronawirus "zamknął" już tam szpitalne oddziały i komendę policji. "Spodziewamy się, że zakażeń będzie więcej"

Do niedzieli włącznie w całej Wielkopolsce (blisko 3,5 miliona mieszkańców) stwierdzono 275 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego aż 82 w niewielkim powiecie krotoszyńskim (nieco ponad 77 tysięcy mieszkańców).

Zamknięta komenda

Dodał, że teraz najważniejszy jest apel do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o przestrzeganiu zaleceń rządu w walce z koronawirusem. - Doszły mnie słuchy, że część z nich wyjeżdża na zakupy do ościennych powiatów. A to jest niedopuszczalne, bo teraz trzeba ograniczyć tę formę aktywności – ocenił wojewoda.