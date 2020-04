Koronawirus u czterolatka. Wstrzymano przyjęcia na oddział dziecięcy

- Na oddziale dziecięcym potwierdziliśmy wynik u jednego z pacjentów - 4-letniego dziecka, które miało objawy mogące sugerować zakażenie COVID-19. Pacjent został przewieziony do ośrodka specjalistycznego dedykowanego dla dzieci z zakażeniem koronawirusem - do kliniki przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu - mówi Piotr Czerwiński-Mazur, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Pacjenci nie mówili prawdy

- Z powodu niefrasobliwego zatajenia informacji, dotyczącej możliwego kontaktu z osobami podejrzanymi czy chorymi i konieczności wyłączenia oddziałów, doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy na oddziale zamknięci z pacjentami zostali pracownicy szpitala. To jest po kilkanaście osób z personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Nie mogą wrócić do domów, tylko siedzą na oddziale i czekają na wyniki. Oddział jest sparaliżowany - powiedział Czerwiński-Mazur.