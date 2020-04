Kolejny samolot ze środkami medycznymi od Dominiki Kulczyk wylądował w Poznaniu

W nocy z niedzieli na poniedziałek przyleciał do Poznania trzeci samolot ze środkami ochronnymi do walki z koronawirusem, będący kolejną częścią 20-milionowej darowizny od Dominiki Kulczyk dla polskich lekarzy.

"Radosna, intensywna praca"

- Na pokładzie jest część masek. W poprzednich transportach były przyłbice, gogle i maski. Głównie cały transport to jest to, co lekarze pogotowia i izb przyjęć potrzebują, żeby móc pracować - wyjaśnił Karol Działoszyński z Lions Club Poznań Pillory, który również zaangażował się w pomoc w organizacji tego transportu.