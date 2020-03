Miała być w kwarantannie, wyszła z domu. Grozi jej surowa kara

Daleko nie doszła. Ale to wystarczyło

Policjanci poinformowali kobietę o konieczności przestrzegania zasad kwarantanny, ale na samym upomnieniu się nie skończyło. - W tym wypadku został skierowany wniosek do sądu o ukaranie za przebywanie poza domem. Pocieszające jest to, że pozostałe osoby wzięły sobie do serca panujące zasady i spokojnie przebywają w domach - tłumaczy Osińska.

Pod ścisłą kontrolą

Jak to wygląda w praktyce? Radiowóz policyjny podjeżdża pod wskazany adres, a policjanci dzwonią albo na telefon osoby przebywającej na kwarantannie albo przez domofon. W przypadku kontaktu przez telefon, funkcjonariusze proszą osoby przebywające na kwarantannie o pokazanie się w oknie, by potwierdzić pobyt osoby w wyznaczonym miejscu.

Kwarantanna? Nie ruszamy się z domu

W kwarantannie przebywają osoby zdrowe, u których nie potwierdzono zakażenia koronawirusem. - Tym się różni kwarantanna od izolacji, że izolacja jest pacjenta chorego, kwarantanna jest pacjenta zdrowego, ale co do którego chcemy się upewnić, że jest zdrowy. W związku z tym czekamy przez czas inkubacji i potencjalnego wirusa - wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podkreślił, że osoby te są w kwarantannie po to, by potencjalnie nie zarazić innych. - Czyli nie jest to czas na piłkę nożną na zewnątrz, nie jest to czas na stanie w kolejkach, nie jest to czas na wychodzenie z psem, ani kupowanie jedzenia. Można poprosić kogoś o dostarczenie tego jedzenia. Kwarantanna domowa oznacza kwarantannę - odizolowanie - tłumaczył.