Ognisko zakażeń w fabryce mebli, ponad 270 osób z koronawirusem. "Przechodzą bezobjawowo"

Ponad jedna czwarta pracowników zakażona

- Jeżeli chodzi o badania wykonane w ognisku, które wystąpiło w jednej z fabryk na terenie powiatu, to przez trzy dni przebadaliśmy około 1000 pracowników. Wśród tych pracowników wyszło 271 pozytywnych wyników, ale to są pracownicy również z powiatów ościennych i województw ościennych - wyjaśnia Wanda Lepka, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kępnie. Dodaje też, że wszyscy przechodzą chorobę bardzo łagodnie, bezobjawowo.

- Kępno to największe w Polsce skupisko zakładów meblowych, chyba jedno z największych w Europie. Z tego byliśmy, jesteśmy i jestem przekonany, że będziemy znani w latach następnych. To, z czym mamy obecnie do czynienia to ognisko wielu zakażeń koronawirusa, wierzymy, że będziemy sobie z tym mogli poradzić i ten zły czas minie - komentuje Piotr Psikus, burmistrz Kępna.