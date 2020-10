Karetki czekały kilka godzin, by przekazać pacjentów. Do szpitala wezwano policję

Podczas interwencji ustalono, że lekarze nie odmawiają przyjęcia pacjentów, ale muszą przygotować salę i oczekiwanie na łóżko wyniesie kilka godzin. Rzecznik prasowy kaliskiego szpitala Paweł Gawroński ok. godz. 22 poinformował, że otrzymał informacje z SOR, że "w ciągu 40 minut dwa miejsca uda się zwolnić, żeby wpuścić karetki". Dodał, że "sprawę wezwania policji będziemy wyjaśniać, bo to jest niedopuszczalne, żeby dyspozytor wiedząc, jaka jest sytuacja w szpitalu, wzywał policję. - To nie pozostanie bez echa. Jeżeli lekarz mówi dyspozytorowi, który ma wiedzę na temat wolnych łóżek w całym województwie, że ma szukać gdzie indziej, to wezwanie policji nie powinno mieć miejsca. Na SOR leżą ludzie w stanie zagrożenia życia, a lekarz musiał ich zostawić, żeby wylegitymować się policji – oświadczył Paweł Gawroński.

- Na czterech miejscach covidowych w pierwszym poziomie zabezpieczenia, czyli takich miejscach, które przewidziane są dla pacjentów podejrzanych, w chwili obecnej przebywa 13 pacjentów. Wszyscy właśnie z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem. Ci pacjenci czekają na to, żeby ten SOR opuścić albo być skierowanym do szpitali przeznaczonych do leczenia pacjentów z covid dodatnim, bądź jeżeli takie miejsca nie zostaną znalezione, trafią na oddział naszego szpitala, do tych sal izolowanych, gdzie mogą przebywać - tłumaczył Gawroński reporterowi TVN24. Po godz. 22 pod szpital podjechała trzecia karetka. Po 40 minutach oczekiwania została odesłana do szpitala w Koninie.