Pani Franciszka ma 101 lat i pokonała koronawirusa. "Ciężko było"

- Babcia na początku nie wiedziała, że w Polsce jest jakaś choroba z zagranicy. Potem oczywiście dowiedziała się z telewizji, więc jakąś świadomość miała. (...) To było dla nas dużym szokiem, gdy dowiedzieliśmy się, że babcia ma koronawirusa. Mimo to byliśmy pełni optymizmu i w ogóle nie zakładaliśmy, że cokolwiek może się źle skończyć - opowiada Rafał, wnuk 101-latki.

Teraz pani Franciszka wraca do sił w rodzinnym domu, gdzie spędza czas z bliskimi. - Babcia od zawsze uwielbiała tańczyć, śpiewać i mówić wierszyki. Jak już teraz sama nie może tańczyć, to uwielbia przynajmniej uczestniczyć w takich imprezach. Wszyscy tańczą, ona siedzi. Jest godzin 20, potem 22, więc pytamy: babcia chcesz już iść spać? A babcia nam na to: nie, a to już koniec? - opowiada wnuczka Agnieszka.