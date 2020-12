Za oddanie osocza w tym mieście dają roczny karnet na basen

Władze Jarocina (woj. wielkopolskie) też mają swój sposób na to, by zachęcić mieszkańców do pomagania. - Przygotowaliśmy propozycję dla ozdrowieńców, którzy chcieliby przekazać osocze w punkcie krwiodawstwa w Poznaniu bądź w Kaliszu. Po pierwsze oferujemy możliwość transportu przez nasze oddziały obrony cywilnej. Możemy zawieźć taką osobę do punktu krwiodawstwa i przywieźć, a jako bonus dajemy karnet na wstęp do Aquaparku - mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.