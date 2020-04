Rozdali mieszkańcom maseczki, nie do wszystkich dotarły. "Ktoś je bezczelnie zabrał ze skrzynek, by mieć więcej"

25 tysięcy maseczek ochronnych rozdały władze Jarocina mieszkańcom gminy. Do każdego domu miały trafić po dwie maseczki. Burmistrz apelował, by tylko w nich wychodzić z domu. Ale nie do wszystkich maseczki dotarły. Mieszkańcy skarżą się, że ktoś je powyciągał z niektórych skrzynek.

Do każdego domu w gminie Jarocin miały trafiać po dwie maseczki materiałowe wielokrotnego użytku. Roznosiły je jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i gminne służby obrony cywilnej. W sumie w sobotę do skrzynek na listy trafiło 25 tysięcy maseczek.

- Czas, z jakim dziś przyszło nam się zmierzyć, to dla nas ogromna próba odpowiedzialności za siebie i swoich najbliższych, ale także za sąsiadów, znajomych i przypadkowo spotkanych przechodniów – podkreślał burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. I apelował do mieszkańców, by zostali w domu, a jeśli już muszą wyjść po zakupy, to tylko w maseczkach ochronnych.

"Po prostu ktoś je wyciągał"

Maseczki jednak nie do wszystkich dotarły. Jak informuje jarocińska.pl, wielu mieszkańców nie miało ich w swoich skrzynkach pocztowych.

"Gdy poszłam do skrzynki (na listy) po maseczki, już ich nie było. Ktoś sobie bezczelnie zabrał, by mieć więcej. Moja sąsiadka, starsza pani również w skrzynce nie miała maseczek, ponieważ ktoś je zabrał. Strażacy chcieli dobrze, lecz nie włożyli w środek skrzynki, tylko folia z zapakowanymi maseczkami wystawała i po prostu ktoś je powyciągał" - napisała do redakcji jedna z mieszkanek.

Podobne sygnały dochodziły od innych mieszkańców, do których maseczki nie dotarły.

Paczki trafią do szpitala

W ubiegłym tygodniu władze gminy Jarocin uruchomiły nadzorowaną przez samorząd fundację, której można przekazywać środki finansowe oraz niezbędny sprzęt i materiały do walki z koronawirusem. Uzbierane przez fundację datki oraz materiały będą dysponowane przy współpracy z: Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie. Centrum dystrybucji środków i zbiórki niezbędnych materiałów dla mieszkańców mieści się w obiekcie spółki Jarocin Sport, gdzie swą siedzibę ma także Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych (FASE).

Pierwsze na apel odpowiedziały bibliotekarki, które uruchomiły akcję szycia maseczek. Zgłosili się także przedsiębiorcy oferujący np. bezpłatną dezynfekcję samochodów, którymi poruszają się służby.

W przyszłym tygodniu pomoc w postaci paczek żywnościowych, a w razie potrzeby środków ochrony osobistej, trafi także do pracowników jarocińskiego szpitala. - Poświęcenie ratowników SOR i pracowników szpitala, którzy narażeni są na ten pierwszy kontakt z osobą zakażoną, zasługuje na najwyższe uznanie – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. - Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni, dlatego chcemy trafić z pomocą bezpośrednio do Was, żeby mieć pewność, że pieniądze z budżetu gminy, które przeznaczymy na ten cel nie zostaną wykorzystane na zapłatę starych długów szpitala, które były generowane przez lata przez nieodpowiedzialnych polityków – dodaje burmistrz.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

FC/gp

Źródło: TVN 24 Poznań, PAP