Poszli do parku nakarmić kaczki, wrócili z mandatami

Złamali jednocześnie kilka zakazów: zgromadzeń, wchodzenia do parków i lasów oraz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi. Zamiast siedzieć w domu, siedzieli na ławce i dokarmiali kaczki. Na widok policjantów zaczęli uciekać. Od konsekwencji nie uciekli.

Policjanci z Jarocina informują o incydencie, do którego doszło w jednym z parków. Tam, pomimo obowiązku zachowania dwumetrowego dystansu od drugiej osoby, kręciła się grupka osób.

"Policjanci ukarali pięć osób, które postanowiły to posiedzieć w parku na ławeczce, to dokarmić kaczki, to pospacerować" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie.