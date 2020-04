"Szpital zakaźny w Poznaniu dysponuje 200 testami na koronawirusa. To zapas na dwa dni"

Prezydent Poznania podsumował sytuację w Szpitalu im. J. Strusia, który zajmuje się tylko pacjentami z koronawirusem. - Problemy ze sprzętem, ze strojami ochronnymi - one niestety są. (...) Placówka dysponuje około 200 testami na koronawirusa. To zapas wystarczający na dwa dni - mówi Jacek Jaśkowiak.

Podczas konferencji prezydent Poznania przekazał jaka jest obecna sytuacja szpitala zakaźnego, który przyjmuje pacjentów zakażonych koronawirusem. Obecnie hospitalizowane są 82 osoby, z czego 12 jest podłączonych do respiratorów. W poniedziałek do placówki przyjęto 20 pacjentów, a wypisano 27. W szpitalnym laboratorium przeprowadzono 78 badań na obecność koronawirusa, z czego siedem testów dało wynik pozytywny. - Największym ograniczeniem i problemem na dzisiaj jest liczba testów, którymi dysponujemy. Niestety dzisiaj dyrektor szpitala poinformował mnie, że właściwie zostało tylko 200 testów. To jest (zapas) na dwa dni – powiedział Jaśkowiak.