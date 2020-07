Pobierał opłaty od sprzedawców na miejskim rynku. Ma koronawirusa

Lubuski urząd wojewódzki poinformował, że u jednego z pracowników Gorzowskiego Rynku Hurtowego wykryto zakażenie koronawirusem. To mężczyzna, który na co dzień zajmował się pobieraniem opłat od sprzedawców warzyw i owoców.

- Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu. Trwa ustalanie, z kim dokładnie miał kontakt – mówi Katarzyna Wojciechowska z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak podają lokalne media, mężczyzna trafił do szpitala przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim.

Co dalej z rynkiem?

Jak informują władze miasta, jeszcze dziś (piątek - przyp. red.) rynek działa normalnie, natomiast nie wiadomo, jak będzie to wyglądało w kolejnych dniach.

- To do miasta należy decyzja, czy rynek funkcjonuje, czy nie i na dzisiaj jest on otwarty. Dalsze decyzje będziemy podejmować w oparciu o dane z badań i ocenę sytuacji podjętą przez służby sanitarne – tłumaczy Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.