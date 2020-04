Kolejne zakażenia w domu pomocy społecznej w Psarach. Pracownicy i pensjonariusze na kwarantannie

- 12 kwietnia otrzymaliśmy informację, że u 18 osób są wyniki dodatnie. Chodzi o dziesięciu pensjonariuszy i ośmiu pracowników. Siedem osób z personelu zostało wysłanych do izolatorium do Poznania. Spośród pensjonariuszy, trzech przetransportowano do szpitala do Poznania - poinformował we wtorek Paweł Rajski, starosta ostrowski.