Pracują bez przerw, nie mają zmiany. Ewakuacja chorych z Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Coraz trudniejsza sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Ośrodek zamknięto tydzień temu. Objętych kwarantanną jest tam łącznie 177 osób, w tym aż 47 osób jest zakażonych. Prezydent miasta Krystian Kinastowski zaapelował do środowiska medycznego o pomoc we wzmocnieniu kadry pielęgniarskiej w DPS.

W piątek po południu wojewoda wielkopolski podjął decyzję o transporcie medycznym pensjonariuszy DPS-u do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Jeszcze dziś 28 osób zakażonych koronawirusem trafi do szpitala. Transport osób chorych zabezpieczy m.in. dowództwo 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przeniesienie pacjentów ma pozwolić lepiej zorganizować pracę w placówce.

"Bądźcie solidarni"

- Apeluję do sumienia i poczucia odpowiedzialności wszystkich osób, które do tej pory zajmowały się pomocą innym – do pielęgniarek, osób, które pracują w pomocy społecznej, ale też pracowników DPS, którzy obecnie przebywają na zwolnieniach lekarskich. Bądźcie solidarni wobec swoich koleżanek, które teraz pracują i nie mają od was żadnej pomocy, ale również solidarni wobec osób starszych i najbardziej potrzebujących – powiedział prezydent Kalisza.

Jak dowiedział się reporter TVN24 Łukasz Wójcik, potrzebnych jest co najmniej 15 osób. Na razie na apel o pomoc odpowiedziało pięć sióstr zakonnych i dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. DPS chce też wesprzeć siedmiu studentów z kierunków medycznych. Są gotowi, by po jednodniowym szkoleniu wejść na teren ośrodka i pomóc zmęczonemu personelowi.

- Studenci już przed świętami obserwowali jaka jest sytuacja w tym DPS-ie i wyszli z taką inicjatywą, żeby tutaj pomagać. To nie jest dla nas trudna decyzja, bo my i tak pracujemy z różnymi pacjentami. Nie było ani chwili zastanowienia - powiedziała TVN24 Roksana Kaczmarkiewicz, wolontariuszka.

"My też borykamy się z brakami kadrowymi"

- Panie czasami muszą całą noc tę temperaturę zbijać. One sobie po prostu z tym wszystkim nie radzą. My potrzebujemy pomocy lekarskiej. Jest szpital, który stoi pusty i nikt nie chce tych ludzi tutaj przyjąć. Tam jest 20 osób, które również nie mają przeszkolenia medycznego. To są panie, które się na co dzień oczywiście pielęgnacją i opieką tych ludzi zajmują. Natomiast nie są to pielęgniarki ani lekarze. No i w tym momencie kiedy szpital stoi pusty, dlaczego nie można tych ludzi przewieźć? - mówi Kinastowski.