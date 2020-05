Zamknęli dom seniora. Zakażony personel i większość pensjonariuszy

W domu seniora Bursztynowe Zacisze w Liskowie przebywa 62 pensjonariuszy. Decyzją służb sanitarnych został on zamknięty od 30 kwietnia do 15 maja w celu poddania go kwarantannie. Wtedy okazało się, że 14 pracowników zostało zakażonych koronawirusem. Od wszystkich pensjonariuszy pobrano wówczas wymazy na obecność wirusa. Wyniki badań wykryły zakażenie u 43 osób.