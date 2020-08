Burmistrz chce połączyć klasy, rodzice protestują. "Będzie trudniej o zachowanie reżimu sanitarnego"

W podpoznańskich Czapurach władze gminy chcą, by w szkole połączyć klasy i z trzech zrobić dwie. Rodzicom pomysł się nie podoba. - Nie wyrażamy zgody na taką zmianę. (...) W klasach, w których zwiększy się liczba osób, trudniej o zachowanie reżimu sanitarnego - napisali rodzice w liście do władz gminy.

Sprzeciw rodziców

Temu rozwiązaniu sprzeciwiają się rodzice dzieci, którzy wystosowali już do burmistrza list. "My rodzice uczniów z tych trzech klas wnioskujemy o nie łączenie ich i nie wyrażamy zgody na taką zmianę" - czytamy w liście.

Rodzice uważają, że to, iż uczniowie będą w dwóch klasach, a nie w trzech nie poprawi bezpieczeństwa, za to na pewno wzrośnie zagęszczenie. A skoro w sali będzie więcej uczniów, to trudniej dopilnować przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, więc i potencjalne ryzyko wzrośnie.