"Jeśli się przedostanie do naszego ośrodka, chłopcy będą narażeni na śmierć". Siostry proszą o wsparcie

Siostry dominikanki z Broniszewic (woj. wielkopolskie) proszą o pomoc w czasie epidemii. Brakuje im środków ochrony takich jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do dezynfekcji. Dziennie zużywają 300 par rękawiczek jednorazowych i kilkadziesiąt maseczek. A te są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo 56 podopiecznym. Chłopacy - jak mówią o nich siostry - są w różnym wieku i mają różnego rodzaju niepełnosprawności oraz choroby.

- Już mamy informację od lekarzy, że jeśli koronawirus się przedostanie do naszego ośrodka, to chłopcy są narażeni bezpośrednio na śmierć. Nie mają żadnego systemu obronnego, żeby się przed tym zachorowaniem uchronić - mówi siostra Eliza.

"Kochani PRZYJACIELE!!! Ta kulka z czułkami niestety atakuje kolejne DPS-y w Polsce. Ich Mieszkańcy są bezbronni. Robimy wszystko, żeby nie przedarła się do Domu Chłopaków i dwóch zaprzyjaźnionych Domów w Mielżynie i Łopiennie. Prosimy Was o pomoc w zakupie rękawic jednorazowych. Udało nam się dzięki Wam już zamówić płyny dezynfekcyjne. DZIĘKUJEMY!!!! Rękawice są w drodze do naszych Domów. Zamówione po akceptowalnej cenie. Plissss! Nie zostawiajcie nas! Stale pamiętamy o WAS w modlitwie" - napisały siostry na jednym z portali społecznościowych.