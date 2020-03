Pierwszy pacjent zakażony koronawirusem jest już zdrowy. "Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu"

Pierwszy pacjent, u którego w Polsce stwierdzono koronawirusa, jest już - według lekarzy - zdrowy. Kolejny test dał wynik negatywny. W środę, po dwóch tygodniach, ma wyjść do domu.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono 4 marca. Zakażony mężczyzna, mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim, przyjechał autokarem z Niemiec. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Mężczyzna ma 66 lat. Uczestniczył w karnawale w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech - w miejscu, gdzie występowały ogniska koronawirusa. Do granicy niemiecko-polskiej mężczyzna podróżował autokarem rejsowym. W Świecku przesiadł się do swojego samochodu i nim pojechał do domu. Po przyjeździe poczuł się gorzej, miał kaszel i gorączkę.

"Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie"

Kilka dni później, w rozmowie z "Super Expressem" mężczyzna po raz pierwszy opowiedział publicznie o tym, jak dowiedział się, że jest zakażony i jak wyglądały pierwsze dni po powrocie z Niemiec.

Rozmowa z mieszkańcem Cybinki, u którego potwierdzono przypadek koronawirusa (rozmowa z 6 marca) Mieszkaniec Cybinki, u którego potwierdzono przypadek koronawirusa, relacjonował w rozmowie z "Super Expressem" okoliczności, w których dowiedział się, że jest zakażony.

Super Express

- Cały czas wierzyłem, że to nie dotyczy mnie. Ja tego nie przyjmowałem (...), wolałem dmuchać na zimne (...). Wszystko było fajnie w poniedziałek, we wtorek - bo we wtorek miały przyjść wyniki. Ale jakoś nie przyszły. Zacząłem się denerwować pod koniec wieczora, bo głównie chodziło mi o moje dzieci i wnuki - mówił.

- Gdzieś słyszałem plotkę, już wieczorem, że jestem chory, że wynik będzie pozytywny. Byłem troszeczkę nastraszony (...). Do pewnego momentu człowiek czeka, ale potem zaczyna się zastanawiać. Gdzieś o godzinie 9 dostałem informację, że jest wynik pozytywny, że otrzymali go około drugiej w nocy. Powiedziałem tylko, że jak otrzymali go w nocy, to czemu ja go nie otrzymałem w nocy (...), wtedy bym powiadomił swoją rodzinę i innych - mówił.

Wirusa już nie ma

17 marca lekarze z zielonogórskiego szpitala poinformowali, że pacjent jest już zdrowy i może wyjść do domu. Stanie się to w środę, dokładnie dwa tygodnie po tym, jak trafił do szpitala.

"Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta "zero", które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE!! - A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu - informuje szef naszego oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał.

Przypomnijmy - pacjent "zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W naszym szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie, bo od 2 marca. Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju!

Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu do którego wszyscy wjechaliśmy!!!" - napisał szpital na swoim facebookowym profilu.

