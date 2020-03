Przerwał kwarantannę, żeby się napić. Policjanci znaleźli go śpiącego na ławce przed blokiem

"58-latek z Międzyrzecza wykazał się ogromną nieodpowiedzialnością i głupotą. Zapłaci za to" – mówią lubuscy policjanci. Mężczyzna jest objęty kwarantanną, mimo to wyszedł z domu. Powód? Musiał się napić alkoholu.

- Odnaleźli go przy jednym z bloków w centrum miasta. Okazało się, że wyszedł z mieszkania, bo chciał się napić alkoholu. Policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności, przewieźli niemal nieprzytomnego mężczyznę do wytrzeźwienia do wyznaczonego miejsca dla zatrzymanych – poinformował nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Każda osoba, która nie stosuje się do obowiązku kwarantanny, musi się liczyć z tym, że za swoją bezmyślność słono zapłaci. Do niedawna było to 5 tys. zł. Po wprowadzeniu przez ministra zdrowia stanu zagrożenia epidemią, grzywna wzrosła do 30 tys. zł.