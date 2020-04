Koronawirus w ośrodku opieki w Kaliszu. Przybywa zakażonych

Wszystko zaczęło się od pacjentki, która do ośrodka Salus trafiła 20 marca. Wcześniej przebywała na oddziale udarowym w kaliskim szpitalu. Do centrum przyjęto ją, zanim w szpitalu wykryto koronawirusa. Pacjentkę przetransportowano do szpitala zakaźnego w Poznaniu.