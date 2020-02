Próbki do badania na obecność koronawirusa trafiają do Warszawy. Będą dodatkowe laboratoria

- Każdy, kto ma uzasadnioną konieczność przebadania na obecność koronawirusa zostanie zbadany nieodpłatnie. Nie zgadzam się na żadne komercyjne działania - zapewnia Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Do tej pory próbki badano tylko w dwóch laboratoriach w Warszawie. Wkrótce ma to być możliwe w siedmiu innych miastach.

Trzeba zapłacić czy nie?

W stolicy badania prowadzą obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) i Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. W tym ostatnim miejscu można je było również wykonać komercyjnie. Ale wówczas trzeba było za to zapłacić 500 złotych .

Cena wywołała oburzenie i szereg dyskusji oraz pytań. Komentujący zastanawiali się, czy płacić muszą wszyscy, również osoby, które do szpitala zakaźnego trafiły z podejrzeniem zakażenia koronawirusa.

Resort zdrowia uspokaja, że badania zlecone przez szpitale zakaźne są refundowane. - Każdy kto ma uzasadnioną konieczność przebadania na obecność koronawirusa, zostanie zbadany za darmo. Taka osoba zostaje poddana tzw. reżimowi epidemiologicznemu - mówił we wtorek podczas konferencji Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

- Nie zgadzam się na żadne komercyjne działania. Również dlatego, że wszystkie ręce na pokład i wszystkie testy są potrzebne dla tych osób, które naprawdę tego potrzebują, a nie tych, które chciałby bez wskazań się przebadać profilaktycznie. Badanie na obecność koronawirusa to badanie genetyczne, które trwa od 4 do 6 godzin. Przeprowadzanie tak specjalistycznych badań tylko w celach profilaktycznych byłoby nierozsądne - powiedział szef resortu zdrowia.

- Panie ministrze, jeszcze kilkanaście minut temu dzwoniliśmy do szpitala w Warszawie i wiemy, że jest możliwość przeprowadzenie badań komercyjnych na obecność koronawirusa. Pan mówi, że takiej możliwości nie ma. To jak to jest? - dopytywała podczas konferencji Ewa Paluszkiewicz, reporterka TVN24.