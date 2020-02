Z karetki prosto do izolatki. Do pacjenta z koronawirusem tylko w kombinezonie

Ominie korytarz

Chory z podejrzeniem koronawirusa trafi do izolatki na oddziale zakaźnym. Zostanie do niej przetransportowany prosto z karetki, przez drzwi zewnętrzne. - Nie musi przepasażować przez korytarz wewnętrzny, a to torpeduje potencjalne kontakty z innymi chorymi i przerywa łańcuch epidemiologiczny - tłumaczy prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego.

Kontrola zza szyby

Gdyby pielęgniarki w dyżurce nie było, pacjent ma do dyspozycji dzwonek do kontaktu z personelem medycznym.

Lekarze, którzy opiekowaliby się takim pacjentem, muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Sama maseczka i rękawiczki to za mało. - Lekarz ma do dyspozycji flizelinową garderobę jednorazowego użytku, na która zakłada kombinezon. Poza tym ubiera przyłbicę, która ma chronić oczy, usta i nos przed wziewami i potencjalnymi mikrobami - mówi prof. Mozer-Lisewska.

W przypadku groźnych chorób zakaźnych, także jedzenie trafiać będzie do pacjenta w specjalny sposób tak, by jak najbardziej ograniczyć kontakty. Posiłki z kuchni dostarczane są wtedy windą gastronomiczną, taką jakie można spotkać w niektórych restauracjach.

Myć ręce, kichać na zgięty łokieć

W czwartek we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się spotkania w obecności przedstawicieli NFZ-u z dyrektorami szpitali po to, aby rozmawiać o procedurach związanych z koronawirusem, o ich wdrażaniu i prowadzeniu akcji informacyjnych. Rozpocznie się też akcja informacyjna na szeroką skalę, skierowana do obywateli i do wszystkich agend państwowych zaangażowanych w te przygotowania.