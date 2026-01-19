Uciekał przed pościgiem, uderzył w drzewo. Nie żyje

Policjanci i strażnicy miejscy z Kórnika dostali w poniedziałek około godziny 14.30 zgłoszenie o kradzieży busa. Gdy zauważyli pojazd na drodze, zaczęli pościg.
- O godzinie 14:35 w Kórniku doszło do kradzieży samochodu ford transit należącego do firmy kurierskiej. Sprawca uciekał tym samochodem w kierunku Wrześni. Za tym samochodem pościg prowadziła miejscowa straż miejska - poinformował Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.
Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni przekazał, że podczas pościgu kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu.
Tożsamość zmarłego nie jest jeszcze znana, ustala ją policja. Dyżurny wielkopolskich strażaków poinformował, że na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej.
