Budynek zawalił się po wybuchu. Pod gruzami jest człowiek
Po godzinie 9 w Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. Runęły ściany.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.16. Na tę chwilę mamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych. Jedna z nich nadal jest pod gruzami - mówi dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży, wylądowały też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jest kontakt z osobą pod gruzami
Do akcji zostały zadysponowane grupy poszukiwawcze z Poznania i Łodzi.
- Z osobą poszkodowaną znajdującą się pod gruzami jest kontakt, druga z poparzeniami była na zewnątrz - wyjaśnia młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Strażacy, by wyciągnąć uwięzioną osobę, odciągają gruz i stawiają podpory, żeby uniknąć ponownego zawalenia.