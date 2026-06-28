Poznań Budynek zawalił się po wybuchu. Pod gruzami jest człowiek Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim Źródło zdj. gł.: KM PSP Konin

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Po godzinie 9 w Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. Runęły ściany.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.16. Na tę chwilę mamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych. Jedna z nich nadal jest pod gruzami - mówi dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Budynek zawalił się po wybuchu Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży, wylądowały też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jest kontakt z osobą pod gruzami

Do akcji zostały zadysponowane grupy poszukiwawcze z Poznania i Łodzi.

Akcja ratownicza trwa Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

Na miejscu lądowały śmigłowce LPR Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

- Z osobą poszkodowaną znajdującą się pod gruzami jest kontakt, druga z poparzeniami była na zewnątrz - wyjaśnia młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Strażacy, by wyciągnąć uwięzioną osobę, odciągają gruz i stawiają podpory, żeby uniknąć ponownego zawalenia.

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