Poznań Runął budynek. Spod gruzów wydobyli kobietę, trafiła do szpitala Filip Czekała |

Kopydłowo Nowe. Strażacy uratowali kobietę spod gruzów zawalonego budynku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP Konin

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Po godzinie 9 w Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. Runęły ściany.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.16. Na tę chwilę mamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych. Jedna z nich nadal jest pod gruzami - mówił przed południem dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Budynek zawalił się po wybuchu Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży, lądowały też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Był kontakt z osobą pod gruzami

Do akcji zostały zadysponowane grupy poszukiwawcze z Poznania i Łodzi.

Akcja ratownicza trwa Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

Na miejscu lądowały śmigłowce LPR Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

- Z osobą poszkodowaną znajdującą się pod gruzami jest kontakt, druga z poparzeniami była już na zewnątrz - wyjaśniał młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Strażacy, by wyciągnąć uwięzioną osobę, odciągali gruz i stawiali podpory, żeby uniknąć ponownego zawalenia.

Około godziny 12.30 wydobyli z gruzowiska kobietę. 80-latka była przytomna, ale poparzona. Została przetransportowana do szpitala. Trafił tam też poparzony 54-letni mężczyzna.

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