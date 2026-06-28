Runął budynek. Spod gruzów wydobyli kobietę, trafiła do szpitala
Po godzinie 9 w Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. Runęły ściany.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.16. Na tę chwilę mamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych. Jedna z nich nadal jest pod gruzami - mówił przed południem dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Na miejscu pracowało sześć zastępów straży, lądowały też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Był kontakt z osobą pod gruzami
Do akcji zostały zadysponowane grupy poszukiwawcze z Poznania i Łodzi.
- Z osobą poszkodowaną znajdującą się pod gruzami jest kontakt, druga z poparzeniami była już na zewnątrz - wyjaśniał młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Strażacy, by wyciągnąć uwięzioną osobę, odciągali gruz i stawiali podpory, żeby uniknąć ponownego zawalenia.
Około godziny 12.30 wydobyli z gruzowiska kobietę. 80-latka była przytomna, ale poparzona. Została przetransportowana do szpitala. Trafił tam też poparzony 54-letni mężczyzna.