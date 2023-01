Zajechał swojej byłej partnerce drogę i zabił ją nożem, na oczach dwuletniej córeczki

Na 25 lat więzienia został skazany Rafał S., który w Kopydłówku (woj. wielkopolskie) na drodze zabił swoją byłą partnerkę. Wszystko działo się na oczach ich dwuletniej córki. Krótko przed zabójstwem kobieta opuściła oskarżonego i wyjechała do swojej rodziny.

- Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy i sprawstwa oskarżonego - powiedział sędzia Marek Ziółkowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Koninie.

Zaatakował nożem

Do zdarzenia doszło 11 listopada 2020 roku w miejscowości Kopydłówek w powiecie konińskim. 29-letni wówczas mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego zajechał samochodem drogę 28-latce podróżującej autem ze swoją dwuletnią córką. Napastnik zaatakował kobietę nożem kuchennym.

Śmiertelnie ranna 28-latka wyjęła z samochodu córkę i przekazała ją bezpośrednim świadkom zdarzenia. Dwulatka nie odniosła obrażeń. Napastnik na miejscu zdarzenia zadał sobie ciosy tym samym nożem, którym zaatakował 28-latkę. Trafił do szpitala, nie odniósł poważnych obrażeń.

Nie przyznawał się do winy

Prokuratura Okręgowa w Koninie oskarżyła Rafała S. o zabójstwo 28-latki poprzez zadanie jej łącznie sześciu ran ciętych i kłutych. Kobieta poniosła śmierć w wyniku wykrwawienia. Oskarżony na żadnym etapie śledztwa nie przyznał się do winy. Stwierdził, że nie będzie się odnosił do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.