Wylądowała szybowcem na polu kukurydzy. Potrzebowała pomocy

Do zdarzenia doszło w sobotę późnym popołudniem. Dwóch policjantów w trakcie służby na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Konradowo zauważyło idącą w ich stronę młodą kobietę, która oświadczyła, że właśnie bezpiecznie wylądowała w polu kukurydzy i potrzebuje pomocy w wyciągnięciu i przetransportowaniu maszyny na drugą stronę ruchliwej drogi.

"Podjęli się zadania i pomogli pilotce"

- Policjanci podjęli się zadania i pomogli pilotce z Poznania. Podczepiając linkę do haka holowniczego, powoli wyciągnęli samolot z pola kukurydzy i przetransportowali go na teren stacji paliw. Choć cała sytuacja mogła wyglądać niebezpiecznie, pilotce nic się nie stało, a cała akcja przebiegła szybko i sprawnie - przekazuje Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie.