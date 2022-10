Zarzuty za budowę mostu w Koninie. "W opinii biegłych było bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy"

Kierownik budowy, kierownik robót mostowych i dwaj inżynierowie usłyszeli zarzuty w sprawie nieprawidłowego wykonania elementów mostu Unii Europejskiej w Koninie (Wielkopolskie). 10 lat po oddaniu obiektu do użytku wykryto wady w zabezpieczeniu kabli sprężających konstrukcję, mogące - zdaniem biegłych - spowodować katastrofę budowlaną.

Prowadzona w latach 2006-2007 budowa mostu nad Wartą, w ciągu drogi krajowej nr 25, kosztowała około 200 mln zł. We wrześniu 2017 r. odkryto, że pękł jeden z kabli sprężających zastosowanych w konstrukcji przeprawy. Ówczesne władze Konina złożyły w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Po wykryciu usterki most był wielokrotnie zamykany by umożliwić wymianę wadliwych kabli sprężających.

Nie przyznają się do winy

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie Ewa Woźniak przekazała, że w tej sprawie kierownikowi robót mostowych i dwóm inżynierom kierującym robotami śledczy przedstawili zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Z kolei kierownikowi budowy przedstawiono zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy.

- Podejrzani nie przyznają się do winy, złożyli obszerne wyjaśnienia - powiedziała prokurator.

Woźniak dodała, że kierownikowi budowy Andrzejowi B. zarzucono, iż nie uczestniczył w przebiegu całości prowadzonych robót. - Upoważnił do nadzoru nad ich wykonywaniem, podczas swojej nieobecności, osoby, które nie miały stosownych uprawnień, ani doświadczenia zawodowego, a także nie były w tym zakresie odpowiednio przeszkolone, co doprowadziło w trakcie realizacji do szeregu nieprawidłowości - opisała.

Pozostałym podejrzanym zarzucono, że w okresie od sierpnia do listopada 2007 r. poświadczyli nieprawdę m.in. w dziennikach budowy w różnych częściach dotyczących odbioru prac. Sprawa dotyczy nieprawidłowego wtłoczenia do otulin kabli sprężających zabezpieczającego je betonu.

Zdaniem biegłych most w Koninie został wadliwie wykonany Google Maps

Biegli: mogło dojść do katastrofy

Według ustaleń śledczych projekt oraz instrukcja montażu i zabezpieczenia kabli były prawidłowe, jednakże przez wadliwą iniekcję betonu w niektórych miejscach zabrakło wypełnienia otuliny, a w innych było go za mało co ostatecznie doprowadziło do korozji skutkującej zerwaniem jednego z kabli.

- W opinii biegłych było bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy - podkreśliła prokurator.

Woźniak dodała, że w tej sprawie śledczy chcą również postawić zarzuty kierownikowi prac sprężania i iniekcji, jednak obecnie przebywa on poza granicami kraju. Prokurator zaznaczyła, że mężczyzna nie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i zostanie przesłuchany, gdy wróci do Polski.

Wobec podejrzanych w tej sprawie zastosowano poręczenia majątkowe. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ib

Źródło: PAP