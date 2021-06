Ktoś włamał się w środę do kościoła św. Maksymiliana M. Kolbego w Koninie (Wielkopolska). Wpadł w furię, zniszczył prawie wszystko, co znajdowało się na wyposażeniu kaplicy. Rozbił figurę Matki Bożej, szarpał obraz przedstawiający Jezusa, pozrzucał na podłogę modlitewniki i poprzewracał wazony. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Proboszcz przekazał już nagrania policji.

Włamanie do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu miało miejsce w biały dzień, bo po godzinie 13. "Mężczyzna, którego rysopisem dysponuje policja, rozbił figurę Matki Bożej, szarpał obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, zrzucił na podłogę modlitewniki i przewrócił wazony z kwiatami. Na szczęście nie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu." - poinformowała diecezja włocławska na swojej stronie internetowej.

"Kościół pozostanie otwarty, pomimo profanacji świętych wizerunków, do której w nim doszło" Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie

Świadkowie proszeni o kontakt z policją

Nagrania z kamer zostały już przekazane policji, trwa ustalanie sprawcy zniszczeń. Wszczęto postępowanie w kierunku obrazy uczuć religijnych oraz uszkodzenia mienia. Jednocześnie ksiądz Radosław Cyrułowski, proboszcz parafii, prosi wszystkich świadków zdarzenia o to, żeby skontaktowali się z służbami.

- Wiadomość o profanacji przyjąłem z wielkim smutkiem – mówi ks. Cyrułowski, proboszcz parafii. Zaprasza parafian i wszystkich wiernych, których to wydarzenie głęboko dotknęło, na Mszę świętą wynagradzającą za akt profanacji, która zostanie odprawiona 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, o godzinie 18.30. Zaznacza, że „kościół św. Maksymiliana w Koninie jest kościołem otwartym na wszystkich ludzi. Mogą w nim znaleźć schronienie osoby strapione, nawracające się, pragnące wyciszenia, modlitewnego kontaktu z Bogiem, a nawet szukające azylu przed ścigającym je wyrokiem sumienia. Dlatego kościół pozostanie nadal otwarty, pomimo profanacji świętych wizerunków, do której w nim doszło. Czciciele Najświętszego Sakramentu mogą liczyć na otwartą kaplicę od porannej do wieczornej Mszy św. oraz na życzliwy, duszpasterski kontakt” – podkreśla ks. Cyrułowski.