Afera pedofilska w Turku. Lekarz i organista staną przed sądem

Turek (Wielkopolska) Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Koninie zakończyła śledztwo dotyczące wielokrotnego wykorzystywania seksualnego nieletnich. Do sądu wystosowano akt oskarżenia wobec 48-letnich Artura Z. i Krzysztofa A. z Turku. Ten pierwszy jest onkologiem, a drugi oskarżony to organista. Według ustaleń Gazety Wyborczej, obaj znali się i udzielali w jednej z parafii.

Śledczy oskarżyli obu mężczyzn o przestępstwa polegające na poddaniu małoletnich innej czynności seksualnej - poinformowała Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Artur Z. miał dodatkowo posiadać pornografię dziecięcą oraz nawiązywać kontakty z małoletnimi w celu popełnienia tego przestępstwa.

- Podczas śledztwa powołano biegłego z informatyki oraz instytucję naukową, która wydała opinię antropologiczną. Jej celem było ustalenie, czy na zabezpieczonych zdjęciach widnieją wizerunki osób małoletnich. Powołano również zespół biegłych z zakresu psychologii, psychiatrii i seksuologii. Nie wchodząc w szczegóły ich ustaleń, mogę tylko powiedzieć, że wszystkie zebrane opieni potwierdzają to na, co wskazywał zebrany materiał dowodowy - powiedziała nam Aleksandra Marańda.

Poszkodowanych w sprawie jest osiem osób. Dwie z nich są już obecnie pełnoletnie.

Była zmiana przepisów, ale ich nie dotyczy

Prokuratorka poinformowała, że akt oskarżenia obejmuje czyny popełnione w latach 2011-2013 i 2023-2024. Jak wyjaśniła Marańda, obecnie Kodeks karny przewiduje za nie do 15 lat więzienia, zastosowanie mają jednak przepisy z czasu popełnienia przestępstw. Dlatego oskarżonym grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Obaj 48-latkowie zostali zatrzymani w kwietniu ubiegłego roku. Proces będzie toczył się przed Sądem Rejonowym w Turku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała