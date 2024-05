Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór i zakaz zbliżania się do poszkodowanej. 26-latkowi grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Zuchwała kradzież w oku kamery

Do kradzieży doszło 11 kwietnia na ul. Przyjaźni. Na nagraniu opublikowanym przez Komendę Miejską policji w Koninie widać mężczyznę, który podchodzi do starszej kobiety poruszającej się z balkonikiem. - Doskoczył do wózka, chwycił go, złapał za torebkę i wyrwał ją. Zakupy mi wyleciały i wszystko. Zaczęłam krzyczeć, bo przecież ja nie pobiegnę - tak tę sytuację wspominała pani Janina w rozmowie z reporterką TVN24.