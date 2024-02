Śmiertelny strzał podczas interwencji. Policjant skazany, ma trafić do więzienia

Cztery lata temu młody mężczyzna uciekał na widok radiowozu. Jeden z policjantów zaczął go gonić, po chwili padł strzał. Jak się okazało - śmiertelny. Policjant przekonywał, że jest niewinny, a ojciec ofiary, że to było zabójstwo. Właśnie zakończył się proces w sprawie śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego z Konina. Sławomir L. został skazany na trzy lata więzienia.

Trzy lata więzienia, zakaz wykonywania zawodu policjanta przez sześć lat, nawiązka w wysokości 50 tysięcy złotych dla ojca Adama Czerniejewskiego i 25 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Skarbu Państwa - taki wyrok usłyszał w czwartek Sławomir L., funkcjonariusz policji z Konina, skazany za przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci 21-latka.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu jest nieprawomocny. Trwa jego uzasadnienie.

Zaczął uciekać, policjant oddał strzał

Adam Czerniejewski zginął w Koninie w listopadzie 2019 roku po strzale z policyjnej broni. Na 21-latka stojącego w towarzystwie dwóch młodszych chłopaków zwrócili uwagę policjanci patrolujący ulice Konina. Na widok radiowozu Adam zaczął uciekać.

Pobiegł za nim sierżant Sławomir L. Po kilku sekundach było słychać wystrzał z policyjnej broni. Jak się okazało, pocisk trafił uciekającego 21-latka i go zabił.

Prokuratorzy - jak informowaliśmy w tvn24.pl jako pierwsi - mieli gigantyczne problemy z odtworzeniem, co dokładnie wydarzyło się pomiędzy blokami przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Kamery monitoringu nie nagrały momentu zdarzenia. Prowadzący dochodzenie musieli więc opierać się na ustaleniach biegłych, a te były sprzeczne. Dwaj specjaliści z zakresu medycyny sądowej stwierdzili, że Adam został trafiony z przodu. Trzecia ekspertyza - chemika z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie - wskazywała, że Adam mógł dostać strzał w plecy.

Potrzebna była druga sekcja zwłok

Dopiero druga sekcja i nowi biegli ustalili, że strzał padł z bliska i w plecy.

Proces w sprawie śmierci 21-letniego Adama z Konina ruszył w listopadzie zeszłego roku przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Policjant, który oddał strzał do 21-latka, oskarżony był o nieumyślne spowodowanie śmierci. Groziło mu za to od trzech miesięcy do 5 lat więzienia. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

W trakcie pierwszej rozprawy Sławomir L. zwrócił się do ojca 21-latka. - Panie Arturze, ja czekałem na tę chwilę cztery lata, to mnie niszczyło. Jest mi strasznie przykro, że pana syn nie żyje. Liczę, że wiedząc to, będzie panu lżej - mówił oskarżony policjant.

Z ust oskarżonego nie padło słowo "przepraszam". - Nigdy w życiu żaden policjant mi tego nie powiedział - mówił pan Artur, ojciec Adama.

Ruszył proces po śmierci 21-latka z Konina, który zginął po strzale z policyjnej broni TVN24

Policjant wrócił do służby

Adam skonał na rękach Sławomira L. - Od tamtej pory właściwie nie ma dnia, żebym nie widział tego momentu, kiedy on odchodził, patrząc mi prosto w oczy. Trzymałem go za twarz, krzyczałem do niego, żeby patrzył na mnie, żeby nie zasypiał - mówił oskarżony podczas rozprawy.

Po 11-miesięcznym zwolnieniu lekarskim i pomocy psychologów, policjant wrócił do służby. - W ciągu czterech lat nie otrzymał żadnych nagród. Nie był też awansowany - informował Michał Wójcik, obrońca Sławomira L., dodając, że po zdarzeniu z 2019 roku przebieg służby był absolutnie prawidłowy.

