Pożar w Puszczy Bieniszewskiej. Leśnicy: to nie przypadek

Najpierw spłonęło igliwie i gałęzie po wycince, potem żywioł trawił młode drzewa. W pożarze Puszczy Bieniszewskiej (woj. wielkopolskie) ogień strawił 42 ary lasu. Leśnicy są przekonani, że to podpalenie i wyznaczyli nagrodę za pomoc w ujęciu sprawcy.

Przez pond 6 godzin strażacy z okolic Konina walczyli z pożarem, który wybuchł w Puszczy Bieniszewskiej w Daninowie (woj. wielkopolskie). To kompleks lasów, które znajdują się na pograniczu gmin Golina i Kazimierz Biskupi.

Nagroda

Okoliczności pożaru wyjaśniają policjanci z komisariatu w Golinie. Leśnicy nie mają wątpliwości, że w puszczy doszło do podpalenia. - Wskazuje na to miejsce pożaru i sposób, w jaki rozprzestrzeniał się ogień. Straciliśmy 42 ary lasu, w tym 12 arów to młodnik dębowy. Szacujemy straty materialne, ale najgorsze są straty dla środowiska - mówi Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa w Koninie.