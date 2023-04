Potężny pożar składowiska opon w Koninie. Policja zatrzymała jedną osobę

Jak dowiedzieliśmy się w niedzielę od policji w Koninie, funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę w związku z pożarem składowiska opon, do którego doszło w sobotę rano. Osoba ta może mieć związek z podłożeniem ognia. Rzecznik konińskiej policji, aspirant Sebastian Wiśniewski, poinformował, że zatrzymany to mężczyzna, jednak po więcej szczegółów odsyła do prokuratury. Według nieoficjalnych informacji PAP, jest to pracownik jednej z firm sąsiadujących z miejscem pożaru.