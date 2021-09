Podpalenie i uszkodzenie nagrobka na cmentarzu w Koninie. Starsza kobieta sama zgłosiła się na policję, usłyszała zarzut

Policja apeluje o pomoc

Policja apelowała do osób, które mogły znać kobietę i wskazać, gdzie może przebywać. W internecie zamieścili zdjęcie i nagranie z jej wizerunkiem. To poskutkowało. - Pani w piątek zgłosiła się sama, do komisariatu policji w Starym Mieście i przyznała się do winy - powiedział we wtorek Wiśniewski.