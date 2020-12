Ojciec 21-latka zastrzelonego przez policjanta został zatrzymany i usłyszał zarzut

Sam potwierdził to w sieci

Informację o zatrzymaniu potwierdził we wtorek w mediach społecznościowych także Artur Cz. "Chcę poinformować wszystkich, którzy śledzą postępy w śledztwie w sprawie morderstwa Adasia przez konińskich policjantów, że są postępy, (...) są już pierwsze zatrzymania. Wczoraj o godzinie 8.00 rano weszła do mnie do domu policja z postanowieniem o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniem podejrzanego. Zostałem oskarżony o nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa" – napisał. Z udostępnionego przez mężczyznę postanowienia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wynika, że nadzoruje ona postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego nawoływania do popełnienia zabójstwa. W dokumencie napisano, że wezwania ojcu Adama Cz. wysyłano dwukrotnie. W związku z tym, że prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się na wezwanie, zdecydowano o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że Artur Cz. miał zamieścić w internecie wpisy wzywające do zabójstwa konińskiego policjanta, który oddał strzał do jego syna. Prokuratura nie komentuje tych ustaleń.