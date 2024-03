czytaj dalej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się w piątek na posiedzeniu komisji śledczej do spraw Pegasusa. Zdaniem członków komisji były wicepremier do spraw bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych świadków w tej sprawie. Podczas swobodnej wypowiedzi zaczął wymieniać nazwiska dziennikarzy, którzy mieli być podsłuchiwani przed 2015 rokiem. Później był pytany o to, czy podda się badaniu wariografem. Podczas kolejnej rundy pytań do Jarosława Kaczyńskiego z posiedzenia komisji zostali wyłączeni Mariusz Gosek (PiS) i Jacek Ozdoba (PiS), w związku z ich zachowaniem w trakcie posiedzenia komisji. Relacja w tvn24.pl.