Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wielkopolska

Miała dbać o konie, ale je biła i kopała. Sędzia jeździecka zawieszona

|
Biła konia stojącego w boksie
Bicie i kopanie koni na nagraniach z monitoringu
Źródło wideo: Anna Mazurek-Witkowska
Źródło zdj. gł.: Anna Mazurek-Witkowska
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja w Koninie wyjaśnia sprawę podejrzenia znęcania się nad końmi w jednej ze stajni. Zawiadomienie złożyła właścicielka zwierząt, która po przejrzeniu monitoringu natrafiła na nagrania, na których widać, jak sędzia jeździecka opiekująca się końmi kopie je i bije. Filmy pojawiły się w mediach społecznościowych, a sprawą zajął się Polski Związek Jeździecki, który zawiadomił prokuraturę i tymczasowo zawiesił sędzię.

Nagrania, na których widać, jak kobieta kopie i uderza konie, opublikowała w mediach społecznościowych właścicielka stajni spod Konina. Twierdzi, że zwierzęta pozostawiła pod opieką osoby związanej ze środowiskiem jeździeckim na czas urlopu.

Anna Mazurek-Witkowska, właścicielka stajni i koni, opowiada, że kobietę poznała około rok temu. Miała z nią kontakt zarówno w gabinecie stomatologicznym, w którym pracuje, jak i podczas zawodów jeździeckich, gdzie pełniła funkcję głównego sędziego.

Przed wyjazdem na urlop 15 sierpnia właścicielka wraz z córką powierzyły jej opiekę nad końmi sportowymi. Jak relacjonuje, kobieta miała zajmować się zwierzętami po południu oraz jeździć na nich podczas ich nieobecności.

- Po naszym powrocie, 25 sierpnia, była z nami w stajni. I w naszej obecności kopnęła konia, tego, którego biła batem. Drugiego wcześniej skopała w boksie - mówi Anna Mazurek-Witkowska.

Właścicielka stajni wyprosiła kobietę.

Biła i kopała konia stojącego w boksie
Biła i kopała konia stojącego w boksie
Źródło zdjęcia: Anna Mazurek-Witkowska

Bicie i kopanie koni na nagraniach

- Jeszcze tego dnia, jak odjeżdżała, to powiedziała, że zupełnie nie wie, o co mi chodzi i że to są naturalne metody opieki nad zwierzętami, że te zwierzęta się bije, bo jeśli tego się nie robi, to one dominują nad człowiekiem. Mi to bardzo dużo dało do myślenia, dlatego zaczęłyśmy z córką przeglądać monitoring. Wtedy trafiłyśmy na te dwa filmy - opowiada.

Na pierwszym nagraniu widać, jak kobieta kilkukrotnie kopie konia stojącego w boksie. Na drugim filmie zarejestrowano, jak wielokrotnie uderza zwierzę batem.

Kobieta biła konia batem
Kobieta biła konia batem
Źródło zdjęcia: Anna Mazurek-Witkowska

- Ona tłumaczyła to tym, że te konie miały być niby agresywne. Mamy jednak nagranie, na którym sadza na tych rzekomo agresywnych koniach swoje trzyletnie dziecko. To przeczy takim wyjaśnieniom - podkreśla właścicielka.

26 sierpnia kobieta poinformowała o sprawie Polski Związek Jeździecki, a następnie złożyła zawiadomienie na policji w Ślesinie pod Koninem.

- Mamy przyjęte zawiadomienie odnośnie znęcania się nad zwierzęciem. W związku z tym zbieramy materiały. Po ich zgromadzeniu całość zostanie przekazana do prokuratury - poinformował podkomisarz Sebastian Wiśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Bicie i kopanie koni na nagraniach
Bicie i kopanie koni na nagraniach
Źródło zdjęcia: Anna Mazurek-Witkowska

Sędzia zawieszona, sprawa w prokuraturze

Na sprawę zareagował również Polski Związek Jeździecki. W opublikowanym komunikacie poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.

"Na podstawie otrzymanej dokumentacji filmowej oraz licznych zgłoszeń w sprawie naruszenia dobrostanu koni przez jedną z osób, posiadających tytuł osoby oficjalnej PZJ, Zarząd PZJ podjął decyzję o bezzwłocznym złożeniu do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie" - poinformował we wpisie Polski Związek Jeździecki.

Rzecznik Dyscyplinarny PZJ zdecydował także o tymczasowym zawieszeniu kobiety we wszelkich prawach przysługujących z mocy statutu PZJ, w tym w prawach zawodnika i sędziego PZJ, na czas trzech miesięcy. Jak napisano w komunikacie, dokonano tego "w związku z powzięciem informacji, które w znacznym stopniu uprawdopodobniają, iż dopuściła się działań naruszających dobrostan należących do niej lub podlegających jej opiece koni".

Wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z zawieszoną sędzią, by poprosić o komentarz do sprawy. Niestety nie odbierała od nas telefonu.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
shutterstock_1773683441
Najwięcej białka dostarcza mięso, a nabiał działa prozapalnie? Rozwiewamy popularne mity
Zuzanna Kuffel
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Kujawsko-PomorskieKonie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Smutny finał eliminacji. US Open bez Martyny Kubki
EUROSPORT
Opady w sobotę
Nadchodzi ulewny deszcz. Tu spadnie go najwięcej
METEO
imageTitle
Bolesna lekcja siatkówki. Polki zdeklasowane w pierwszym secie
RELACJA
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Glock i Walther w mieszkaniu. Jest śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
BIZNES
Nawałnice we Francji
Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"
METEO
imageTitle
Norweski dublet w Hiszpanii. Pogaczar znów pokazał moc
EUROSPORT
Deszcz, opady
Quiz na koniec wakacji
Quizy
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Zatrzymania po brutalnym pobiciu w Krakowie
Kraków
Pożar w północnym Londynie
Gęsty dym nad Londynem. Ponad 100 strażaków w akcji
Świat
temat paliwa
Kierowców czeka szok cenowy? Pesymistyczne prognozy
BIZNES
pap_20260615_0ZJ
Jest wniosek o areszt dla Piesiewicza
Polska
Krzysztof Gawkowski
Konflikt z Metą. Gawkowski: będę namawiał przywódców innych państw UE
BIZNES
imageTitle
Padło słynne "here we go". Reprezentant Polski zmienia klub we Włoszech
EUROSPORT
Pożar motorówki w Szczecinie
Pożar w porcie. Paliła się motorówka
Szczecin
Autokar przewrócił się na bok pod Olsztynkiem
25 pasażerów w przewróconym autokarze. Lądował śmigłowiec LPR
Olsztyn
Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku
Pięć kolejnych "Husarzy" wylądowało w Łasku
Polska
Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Pożegnanie generała Różańskiego. "Tu leży nasz kolega"
Polska
Sieć zalała fala fałszywych materiałów mających przedstawiać skutki powodzi w Nepalu
FAŁSZTo Nepal przed i po powodzi? Uwaga na krążące fejki
Gabriela Sieczkowska
Stella Parton - Dolly Parton
Ostatni dar Dolly Parton? Siostra ujawniła jej pomysł
Kultura i styl
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza
BIZNES
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zbrodnia na kampusie UW. Sąd zdecydował o losie Mieszka R.
WARSZAWA
19 min
pc
Powstał z tajnych komponentów amerykańskiego wywiadu. Już wkrótce poleci w kosmos
Opinie i wydarzenia
imageTitle
Bartosz Mrozek opuszcza Lecha Poznań. Zagra w Serie A
EUROSPORT
Bliscy szukają zaginionych w Nepalu
Zwłoki wyławiane z rzek, brak miejsca w kostnicach
METEO
Zdarzenie w Warszawie
Rozbita taksówka, części na jezdni
WARSZAWA
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
Środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. 12 dzieci w szpitalu
Zachodniopomorskie
Samochód z Radosławem Piesiewiczem
Piesiewicz opuścił budynek prokuratury
Polska
shutterstock_2784959721
To krótkie badanie wykrywa raka i może ostrzec przed udarem. Przeanalizowano 100 tysięcy zdjęć
Zdrowie
Motocyklista na ulicy Wielickiej minął policjanta, który próbował go zatrzymać
Próbował uciec przed kontrolą. Policjantów za plecami się nie spodziewał. Nagranie
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica