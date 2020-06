Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. Prokuratura: mamy już wszystkie ekspertyzy

- Pierwsze czynności, które będzie musiał wykonać, to uzupełniająco dosłuchać biegłych, którzy wydawali opinie we wstępnej fazie postępowania oraz osoby najbliższe dla pokrzywdzonego - powiedział Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Minęło ponad pół roku

14 listopada ub.r. na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków, doszło do tragedii. Najstarszy mężczyzna rzucił się do ucieczki. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji, funkcjonariusz był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł pomimo udzielenia pomocy medycznej. 15 listopada ub.r. przeprowadzono sekcję zwłok 21-latka. Na ciele mężczyzny na wysokości serca stwierdzono ranę postrzałową. Postępowanie w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza i nieumyślnego spowodowania śmierci wszczęła najpierw Prokuratura Okręgowa w Koninie. Śledczy zabezpieczyli m.in. nagranie z monitoringu, na którym - jak podawała rzeczniczka konińskiej prokuratury - przynajmniej częściowo zarejestrowano przebieg zdarzenia. 20 listopada łódzki prokurator regionalny Jarosław Szubert zdecydował o tym, że postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. W grudniu zleciła ona wykonanie badań Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Mowa o badaniach daktyloskopijnych, biologicznych, fizykochemicznych, mechanoskopijnych oraz badaniach śladów prochu.