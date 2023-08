Najpierw doprowadził do kolizji, później wybiegł z auta. Zginął na autostradzie A2

42-letni obywatel Litwy zginął w wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co dokładnie stało się na drodze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna najpierw doprowadził do kolizji, a potem opuścił swoje auto i zaczął iść w kierunku Poznania. - Szedł pasem awaryjnym, i z tego pasa wtargnął prosto pod nadjeżdżającą ciężarówkę - informują funkcjonariusze.