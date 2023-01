Policjant jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, chcą by odpowiadał za zabójstwo

Pełnomocnik rodziny zastrzelonego z policyjnej broni 21-latka z Konina (woj. wielkopolskie) chce, żeby sprawą zajmował się sąd okręgowy, a nie rejonowy. Jak tłumaczy prawnik, chociaż prokuratura oskarżyła policjanta o nieumyślne spowodowanie śmierci, to sąd może zmienić kwalifikację czynu na zabójstwo. Obrońca policjanta zapowiada z kolei, że będzie walczył o uniewinnienie swojego klienta.

Sprawę śmierci 21-letniego Adama, który został zastrzelony z policyjnej broni w 2019 roku opisujemy na portalu tvn24.pl regularnie od momentu tragedii. Reprezentujący rodzinę zmarłego mecenas Zbigniew Krüger skierował do Sądu Rejonowego w Kaliszu wniosek o zwrócenie się do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania przez sąd okręgowy. Jak mówi, powodami są szczególna waga społeczna sprawy, jej zawiłość i przeciwdziałanie przewlekłości postępowania.