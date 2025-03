W warsztacie samochodowym w Komorowie spłonęły w styczniu trzy auta. Na nagraniu z monitoringu było widać, jak dwóch mężczyzn przeskakuje przez ogrodzenie i podpala luksusowe audi. Po kilku tygodniach trzy osoby usłyszały zarzuty. To dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie oraz właściciel spalonego audi.

Straty: niemal pół miliona złotych

Po nitce do kłębka

Kilka tygodni później zatrzymano dwóch podejrzanych mężczyzn - to mieszkańcy powiatu słubickiego. 24-latkowie usłyszeli zarzut zniszczenia poprzez spalenie mienia znacznej wartości. Obaj trafili do policyjnego aresztu w Wolsztynie. Sąd, na wniosek prokuratury przychylił się do wniosku o areszt tymczasowy.

Właściciel spalonego auta trafił za kraty

Śledczy weryfikowali również czy i jaki mógł być udział właściciela audi w całym zdarzeniu. A to dlatego, że zebrane dowody wskazywały na to, że prawdopodobnie mógł podżegać do jego podpalenia. "Policjanci poszukując dwóch wcześniej zatrzymanych mężczyzn brali to pod uwagę, jako jedną z hipotez, stąd też równolegle prowadzili czynności, których celem było monitorowanie miejsc, gdzie mógł przebywać właściciel auta. Dzięki tej wiedzy ujęcie go stało się wyłącznie kwestią czasu. Mężczyzna został zatrzymany 7 lutego w swoim domu” - przekazała policja.