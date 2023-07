Ryk silników, drifty i race na parkingu. Tysiąc samochodów na nielegalnym nocnym zlocie

czytaj dalej

Sześcioletni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak na tarasie domu zaatakowała go żmija zygzakowata. Do zdarzenia doszło w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie). - To kolejne, podobne zgłoszenie w ostatnim czasie. Żmije szukają schronienia przed upałem, chowają się w altanach, piwnicach. Apelujemy o ostrożność - mówią strażacy.