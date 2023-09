Trzej policjanci z zarzutami, "są związane z ich pracą"

czytaj dalej

Kiedy w 2017 roku miłośniczka antyków znalazła w antykwariacie w Manchesterze w stanie New Hampshire obraz z podpisem "N.C. Wyeth", żartowała, że może być on dziełem słynnego amerykańskiego ilustratora i malarza. Kobieta zakupiła dzieło za cztery dolary (ok. 17 złotych). Jak się okazało, było ono autentyczne. Eksperci szacują, że na zaplanowanej na 19 września licytacji w domu aukcyjnym Bonhams Skinner obraz może osiągnąć cenę nawet 250 tysięcy dolarów (równowartość ponad miliona złotych).