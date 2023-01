Seria rozbojów w jednym z techników. Zatrzymano pięć osób, w tym cztery niepełnoletnie

czytaj dalej

W nadchodzących dniach czeka nas zmiana w pogodzie, a to za sprawą nurkujących niżów. - Szykuje się nam coś nowego, to znaczy przelotne opady śniegu, trochę inna masa powietrza i weselsze niebo, bo od kilku dni jest szaro i ponuro - powiedział w czwartek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.