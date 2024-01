Kolekcja obrazów Malczewskiego wróciła do Lwowa. W Poznaniu zobaczyło je 100 tysięcy osób

Od początku podkreślano, że wystawa "Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki" została zorganizowana jako gest pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Jej autorzy przypomnieli, że niszczenie przez Rosjan dzieł sztuki, świątyń czy miejsc pamięci to jawne pogwałcenie konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, ratyfikowanej w 1954 r. Dewastowanie obiektów o wadze historycznej i artystycznej oficjalnie zalicza się do zbrodni wojennych. "Twórczość Jacka Malczewskiego, będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem doświadczającym – barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, jak ukraińscy uchodźcy" – podkreślili autorzy wystawy.

Przedłużona o ponad pół roku

Wystawa pierwotnie miała trwać do końca marca 2023 roku. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym przedłużono ją do końca października. Dłużej wystawa trwać nie mogła, bo w muzeum rozpoczynał się remont. Odwiedziło ją ponad 100 tysięcy osób.

Sztuka pozwala zrozumieć Ukrainę

Jak dodał, lwowscy muzealnicy potrafią skutecznie zadbać o to, by nie tylko zapewnić swoim dziełom sztuki bezpieczeństwo, ale i by wykorzystać obecny, trudny czas do promowania swojej kultury i swoich kolekcji.