"Samochód uderzył w drzewo, wyszły z niego dwie osoby". I zniknęły, już wiadomo dlaczego

Straż pożarna dostała wezwanie do wypadku w Kobylej Górze. Według zgłaszającego, auto uderzyło w drzewo, a jadące nim dwie osoby samodzielnie opuściły pojazd. Kiedy służby pojawiły się na miejscu zastały tylko zniszczony, pusty samochód bez tablic rejestracyjnych. Nikogo w pobliżu nie było. Policja już wie dlaczego.

W sobotę około godz. 22 dyżurny Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odebrał wezwanie do wypadku na ul. Sikorskiego w Kobylej Górze (woj. wielkopolskie).

- Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy uderzył w drzewo i że o własnych siłach opuściły go dwie osoby. Zgłaszający to przypadkowy przechodzień. Dyżurnemu przekazał jeszcze, że z uszkodzonego pojazdu nie wyciekają żadne płyny - mówił Radosław Gatkowski, rzecznik PSP w Ostrzeszowie.

Co stało się z kierowcą?

Okoliczności tego zagadkowego zdarzenia wyjaśniała ostrzeszowska policja. Funkcjonariusze sprawdzili teren w pobliżu miejsca kolizji, ale nikogo nie znaleźli. Mimo to sprawę udało się rozwiązać jeszcze w weekend.

- W niedzielę do komendy zgłosił się obywatel Ukrainy, który oświadczył, że to on kierował bmw. Potwierdził też informacje, które otrzymaliśmy w zgłoszeniu. Oprócz niego w aucie znajdował się jeszcze pasażer. W zderzeniu nikt nie ucierpiał, a kierowca uciekł, bo jego prawo jazdy straciło ważność. Obawiał się konsekwencji. Został ukarany wysokim mandatem karnym - mówi tvn24.pl sierż. Martyn Kowalczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.