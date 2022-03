Kobieta już nie żyła, mężczyzny nie udało się uratować. "Wszystko wskazuje na to, że doszło do podwójnego zabójstwa"

Okoliczności śmierci starszego małżeństwa ze Skwierzyny (woj. lubuskie) badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w środę w ich mieszkaniu.

Jak przekazał rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, zgłoszenie o zdarzeniu o charakterze kryminalnym policja otrzymała od świadka w środę po godz. 16. W mieszkaniu pokrzywdzonych policjanci znaleźli martwą 74-latkę i jej męża w tym samym wieku. Starszy mężczyzna jeszcze żył. Została podjęta reanimacja, ale nie przyniosła skutku. 74-latek zmarł na skutek odniesionych obrażeń. - W mieszkaniu do sprawy został zatrzymany 49-letni mężczyzna, z który zostaną przeprowadzone czynności procesowe – powiedział Maludy.

Czekają na wyniki sekcji

- Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Na miejscu zatrzymano potencjalnego sprawcę. Prawdopodobnie takie zarzuty on usłyszy – mówi Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.